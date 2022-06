Primož Roglič: “Wilde de rit ook winnen, maar dat was niet het grootste doel”

Primož Roglič kwam zaterdag goed voor de dag in het Critérium du Dauphiné. De Sloveen bleek naar Vaujany de beste klassementsrenner te zijn en greep de macht in de wedstrijd. “Ik heb mezelf vermaakt vandaag”, zegt hij na afloop.

“De slotklim ging heel erg goed vandaag. Sowieso had ik een sterk gevoel. Ik had de rit ook nog graag gewonnen, al was dat niet het grootste doel vanochtend. We kwamen dichtbij, maar ik denk dat Carlos Verona het heeft verdiend.”

“Als ploeg waren we ook heel goed, met Jonas die nu tweede staat in het algemeen klassement. Hij mag van mij ook deze Dauphiné winnen. Zolang de zege maar in de ploeg blijft. De slotrit is morgen en zoals jullie weten heb ik al wat ervaringen met slotritten”, eindigt hij met een knipoog.