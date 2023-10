zaterdag 7 oktober 2023 om 12:41

Primoz Roglic wil Jumbo-Visma het mooist mogelijke afscheidscadeau geven

Primoz Roglic werkt in de Ronde van Lombardije vanmiddag zijn laatste wedstrijd ooit af voor Jumbo-Visma, waar hij al sinds 2016 actief was. In de Giro dell’Emilia mocht de 33-jarige Sloveen afgelopen week nog de handen in de lucht steken. Doet hij dat vandaag opnieuw?

“Ik voel me nog steeds goed, maar na 240 kilometer koers gaan de klimmetjes toch serieus pijn doen”, lacht hij voor de microfoon van Cycling Pro Net bij de start. “Ik zal alles geven, maar wat voor resultaat daar dan uiteindelijk uitkomt, is wat afwachten.”

Extra emotioneel is natuurlijk zijn afscheid bij Jumbo-Visma. “We hebben heel wat mooie verhalen en herinneringen gecreëerd over de jaren heen. Ik wil dit hoofdstuk afsluiten met het mooist mogelijke vaarwel. Het plan? Als eerste aan de finish zijn (lacht).”

Ook Jumbo-Visma zelf deelde mooie beelden op de laatste koersdag van Roglic in hun kleuren. De Sloveen verhuist aan het einde van het jaar naar BORA-hansgrohe.