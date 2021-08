Primoz Roglic verstevigt leiding: “Gelukkig waren mijn benen oké”

Primož Roglič gaat als leider van de Vuelta a España de eerste rustdag in. De kopman van Jumbo-Visma eindigde in de lastige bergetappe naar de Alto de Velefique als tweede, op ruim een minuut van de solerende vluchter Damiano Caruso. “Ik heb het overleefd en kijk uit naar morgen”, lacht Roglič.

“Die rustdag hebben we verdiend. Het was een lastige dag, opnieuw heel warm en met onderweg moeilijke beklimmingen. Onze renners hebben geweldig werk geleverd, maar ook INEOS Grenadiers heeft er nog een hard tempo opgelegd op de lange klim. Dat was wel zwaar. En aan het einde ging het heel snel. Het was een grote explosie. Gelukkig waren mijn benen oké en kon ik het nog afmaken”, vertelt hij met gevoel voor understatement.

Roglič wist op de slotklim namelijk weg te rijden met Enric Mas. De twee pakten een veertigtal seconden op de eerste achtervolgende groep met daarin onder meer Miguel Ángel López. De sprint om de tweede plek won Roglič simpel van Mas, waardoor hij ook zes bonificatieseconden pakte.

“Enric was super sterk vandaag, dat merkte ik wel omdat we lang samen reden. Maar dit is nog maar het begin. We hebben het gered tot de rustdag en moeten zorgen dat we heel blijven met de ploeg. Nu kijk ik uit naar de komende dagen”, geeft Roglič aan.