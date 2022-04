Primoz Roglic verslaat Evenepoel in openingstijdrit Ronde van het Baskenland

Primož Roglič heeft de inleidende tijdrit van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma mocht als laatste een tijd neerzetten in Hondarribia en moest bijzonder diep gaan om onder de tijd van een sterke Remco Evenepoel te duiken, maar deed dit wel na een ijzersterke slotfase. Roglič is vanzelfsprekend ook de eerste leider.

De Ronde van het Baskenland begon vandaag met een korte, maar lastige individuele tijdrit van 7,5 kilometer. Hier konden al de eerste verschillen ontstaan in het algemeen klassement. Aan het strand van Hondarribia begon de tijd te lopen en vervolgens werden de renners over enkele korte klimmetjes gestuurd richting de finish. Met Remco Evenepoel, Pello Bilbao, Julian Alaphilippe, Daniel Felipe Martínez, Jonas Vingegaard en Sergio Higuita stonden er meerdere kandidaat-ritwinnaars aan de start. De topfavoriet voor de dagzege was echter Primož Roglič, die als titelverdediger als laatste een tijd mocht neerzetten.

INEOS Grenadiers sterk in de breedte

De Colombiaan Daniel Alejandro Mendez, uitkomend voor Equipo Kern Pharma, mocht als eerste van het startpodium rollen. Voor de ritzege kwam Mendez echter niet in aanmerking. Ben Tulett was daarentegen wel erg goed bezig. De jonge Brit van INEOS Grenadiers, die onlangs in de Settimana Coppi e Bartali zijn eerste profzege wist te boeken, zette met 10m09s de eerste richttijd neer. Tulett hoefde zich echter geen illusies te maken, in de wetenschap dat de echte kanonnen nog moesten komen. Zo moest zijn ploegmakker Adam Yates nog binnendruppelen: de Brit wist met een tijd van 10m06s de lat nog wat hoger te leggen.

Yates was aan de finish dus goed voor een zeer scherpe tijd, maar zijn teamgenoot Geraint Thomas liet niet veel later zien dat het nog harder kon in de buurt van Hondarribia. De Britse Tourwinnaar van 2018 kwam dit seizoen zeer traag uit de startblokken, maar heeft inmiddels de stijgende lijn te pakken en dat bleek wel in deze korte tijdrit. Thomas had al snel een goed ritme te pakken, wist de technische passages zonder kleerscheuren door te komen en bleek aan de finish goed voor de toptijd. Het verschil met Yates was zeer nipt, maar de Britse allrounder wist met zestien honderdsten van een seconde onder de tijd van zijn landgenoot te duiken.

Cavagna duikt onder de tijd van Thomas

Thomas stak zo zijn hand uit naar een (eventuele) ritzege, maar de Brit was nog niet zegezeker. Aleksandr Vlasov was namelijk ook goed onderweg, maar de klassementskopman van BORA-hansgrohe kwam aan de streep 23 honderdsten van een seconde tekort ten opzichte van Thomas. Vervolgens was het wachten op de binnenkomst van Rémi Cavagna. De Franse tijdritspecialist van Quick-Step Alpa Vinyl kreeg zeker geen ideaal parcours voorgeschoteld, met enkele korte klimmetjes en technische passages, maar dat deerde de Fransman allerminst. Sterker: aan de finish bleek Cavagna gewoon twee seconden rapper dan Thomas.

De renners die na Cavagna in actie kwamen, denk aan David Gaudu, Emanuel Buchmann en Carlos Rodriguez, beten hun tanden stuk op de tijd van de Fransman. En ook Julian Alaphilippe, die in de Ronde van het Baskenland zijn rentree maakt na een coronabesmetting, kwam door een fietswissel niet in het stuk voor en kwam hoofdschuddend over de finish. Jonas Vingegaard was de volgende binnenkomer. De Deen, vorig jaar tweede in het eindklassement, wist met een tijd van 10m08s (+4 seconden op Cavagna) de schade meer dan beperkt te houden en zo zijn kansen gaaf te houden op de eindzege.

Evenepoel versus Roglič

Alleen Remco Evenepoel en Primož Roglič leken Cavagna nog te kunnen bedreigen voor de ritzege. Evenepoel, die voor de start niet heel erg enthousiast was over de tijdrit, vertrok als een speer en bleek aan het enige tussenpunt liefst acht seconden sneller dan de eerstvolgende aan het meetpunt, de Brit Adam Yates. Evenepoel ging dus als een razende van start, wist zijn inspanning door te trekken richting de finish en was met een tijd van 9m53s de eerste renner onder de tien minuten. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl bleek maar liefst elf seconden sneller dan zijn ploeggenoot Cavagna. Was dit genoeg voor de winst?

Roglič was inmiddels ook vertrokken en wist de snelle tussentijd van Evenepoel te benaderen. De Sloveense titelverdediger gaf aan het enige meetpunt een halve seconde toe op zijn Belgische rivaal, maar was daarmee nog zeker niet uitgeschakeld voor de dagzege. Wat volgde was een nagelbijtende finale in de straten van Hondarribia. Roglič was zeker niet van plan om zich bij een eventuele overmacht van Evenepoel neer te leggen en schuwde de risico’s niet in de vele scherpe bochten en pittige afdalingen. Roglič wist zo een fabelachtig tweede gedeelte uit zijn benen te schudden en boog zijn achterstand nog om in een voorsprong van liefst vijf seconden.

Een exceptioneel sterke Roglič begint zijn jacht op een derde eindzege in de Ronde van het Baskenland dus met een overwinning. Hij mag morgen vanzelfsprekend ook rondfietsen in de leiderstrui. Evenepoel moet in de daguitslag genoegen nemen met de tweede plaats, Cavagna, Thomas en Adam Yates maken de top-5 vol.