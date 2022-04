Remco Evenepoel over Ronde van het Baskenland: “Hoop mezelf te bewijzen dat de vorm goed is”

Remco Evenepoel rijdt deze week de Ronde van het Baskenland, nadat hij de afgelopen twee weken samen met Julian Alaphilippe op de Teide op hoogtestage was op Tenerife. “Ik hoop dat ik genoeg hersteld ben, maar de voorbereiding en de stage waren vooral in functie van de Ardennenklassiekers. Julian Alaphilippe heeft me daar nodig, hij wil me daar in de ploeg hebben”, vertelt hij in een persmeeting met enkele Belgische media en WielerFlits.

De Ronde van het Baskenland begint maandag met een tijdrit. Hoe was de verkenning?

“Dat staat maandagmorgen op de planning. Omdat het zo kort is en in de morgen van een tijdrit rijd ik altijd een uur of anderhalf uur los. Dus als ik maandag mijn training doe op het parcours van de openingstijdrit, kan ik ongeveer 50.000 rondjes op het parcours rijden. Ikzelf houd van langere tijdritten. Maar het is wel fijn dat het een iets lastigere, korte tijdrit is. Het gaat wat op en neer. Ik heb op verschillende apps de laatste twee kilometer bekeken. Dat gaat over kasseien en smalle wegen. Het is een beetje voor de show, vind ik.

Wat ik bedoel: hier in deze regio kun je heel mooie, langere tijdritparcoursen uitzetten. Maar we moeten het doen met wat we krijgen. Ik ben alleen niet heel erg op winst gefocust. Het is een heel moeilijke chrono om jezelf te pacen. Als ik als tiende of twintigste eindig, zal ik niet panikeren. Het is slechts een tijdrit van 7,5 kilometer en vrij technisch. Daarin kan zo veel gebeuren. Laten we hopen dat het droog blijft. Als het nat is, zal de helft van het veld al uitgeschakeld zijn in de laatste kilometers. Nog voordat de koers eigenlijk begint op dinsdag. We proberen er gewoon het beste van te maken, om dan zo snel mogelijk te gaan.”

Met wat voor ambities ben je naar hier gekomen?

“Het belangrijkste is om met een goede tijdrit te beginnen, al is dat in mijn ogen dus niet echt een tijdrit. Daarna gaan we met de ploeg voor een ritzege. Dat zou mooi zijn en daarbij maakt het niet uit of ik het ben, of een van mijn ploegmaats. Iedere dag kan hier een verrassing zijn. Het weer kan erg slecht zijn. De beklimmingen zijn ook erg steil. We moeten het dag per dag bekijken en dan proberen om het beste ervan te maken. Het is altijd lastig om te zeggen hoe je jezelf voelt na een hoogtestage. Je traint veel en goed op hoogte, dus voor mij is het belangrijkste om iedere dag te voelen hoe mijn benen zijn. Als ik nog steeds wat moe blijk te zijn van de stage, dan zal ik mezelf niet forceren deze week. De belangrijkste koersen beginnen voor mij volgende week.”

De Ronde van het Baskenland staat in het peloton bekend als misschien wel de zwaarste rittenkoers van het jaar. Wat verwacht je daar zelf van en wat hebben je ploeggenoten erover verteld?

“Daar heb ik nog niet te veel over nagedacht. Als mijn vorm goed genoeg is, zou alles goed moeten gaan. Ik houd wel van de regio. Ik heb hier bij de junioren al goed gereden. Sterker nog: ik won hier mijn eerste koers bij de junioren (in 2017, red.). Dat is een leuk detail om de week mee te beginnen. Maar we gaan het dag per dag bekijken. Als het hard voor mij is, is dat het voor iedereen. De wedstrijd is niet eenvoudiger voor een andere renner.

Natuurlijk zal het heel zwaar zijn en hebben we wat geluk nodig met het weer. Anders zal het nog moeilijker zijn. Het weer kan een grote rol spelen in deze koers, zo lang het maar niet te veel, te nat en te koud is. Dat moeten we afwachten. Het heeft ook nog geen zin om nu na te denken over de vijfde of zesde rit. Je moet alle dagen meedoen van voren en proberen om een rit te winnen of je positie in het klassement vast te houden.”

Je grote doelen liggen dus in de Ardennen. Kan de Ronde van het Baskenland zonder topresultaten nog steeds een goede week zijn?

“Ik ben hier om te koersen. Ik heb mezelf alleen niets ten doel gesteld voor deze week. Ik ben hier dus zonder verwachtingen. De laatste dagen op Tenerife waren behoorlijk zwaar, met wat specifiek werk richting de komende tweeënhalve week. Laat ik dan zeggen dat ik dit een beetje als derde week van mijn hoogtestage beschouw. Zo’n stage kan namelijk intensief zijn. Het zou perfect zijn om af te zien en mee te doen met de beste renners in koers. Ik denk ook dat mijn vorm best goed is. Ik hoop dat ik dat aan mezelf kan bevestigen. Maar zo niet, dan zal ik niet panikeren. Als je terugkomt van een hoogtestage, dan kun je óf heel goed zijn óf het heel moeilijk hebben.

Het oorspronkelijke plan was om goed te zijn in Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Die twee koersen zijn mijn voornaamste doelen deze maand. Al zou het natuurlijk heel mooi zijn als ik hier op het podium kan eindigen. In de Waalse Pijl zal ik me 100% wegcijferen voor Julian Alaphilippe. Hij won die koers al meerdere keren. Ik zal daar in dienst van hem rijden of anticiperen zodat hij in de luwte kan rijden.

De Brabantse Pijl ken ik als mijn broekzak. Het zijn mijn thuiswegen. Ik weet elke steen te liggen en ken het geheim van iedere hoek. Dat is ook een groot doel voor mij. Luik-Bastenaken-Luik is een groot doel voor het team. Maar versta me niet verkeerd: de Ronde van het Baskenland is óók een belangrijke afspraak voor onze ploeg. Dus we gaan proberen mee te doen in het klassement. Ik ga voor het podium. Als dat niet lukt, dan is dat zo. Lukt het wel, dan is dat goed voor het vertrouwen richting de Ardennen.”