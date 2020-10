Primoz Roglic verliest rode trui: “Ik had problemen met mijn regenjack”

De zesde etappe van de Vuelta a España ging niet over de iconische beklimmingen van de Col d’Aubisque en de Col du Tourmalet, maar het werd alsnog een slagveld op weg naar Aramón Formigal. Zo verloor Primož Roglič de rode trui aan Richard Carapaz, mede door problemen met zijn regenjasje.

De renners kregen vandaag een verregende bergetappe door de regio Aragón voorgeschoteld. De ritzege ging naar vluchter Ion Izagirre, maar achter de Spanjaard zagen we ook een strijd tussen de klassementsrenners. Rodetruidrager Roglič kende een mindere dag en verloor op de slotklim meer dan veertig seconden op Carapaz.

De Sloveense klassementsrenner van Jumbo-Visma, die nu vierde staat in het klassement, deed na afloop zijn verhaal voor de camera van de NOS. “Ik had tijdens de etappe problemen met mijn regenjack. Ik kreeg het niet dicht en zat te ver op het moment dat het peloton brak. Ik wist wel weer terug te keren dankzij mijn ploeggenoten.”

De Nederlandse ploeg moest echter wel wat renners opofferen om kopman Roglič weer terug te brengen. “En op de slotklim moest ik de tol betalen”, aldus de Sloveen. “Het is wat het is. Soms win je en soms verlies je. We krijgen nu een rustdag en dan is het weer koers. We komen terug.”

Sepp Kuss, die na vijf etappes ook nog hoog stond in het klassement, verloor vandaag meer dan tien minuten.