Primoz Roglic verkleint achterstand op Evenepoel in Vuelta: “Voel me steeds beter”

Primoz Roglic was op de Sierra de La Pandera de beste van de klassementsrenners. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam uiteindelijk als derde over de streep in rit veertien van de Vuelta a España, op acht seconden van ritwinnaar Richard Carapaz. In het algemeen klassement volgt hij op een minuut en 49 seconden van leider Remco Evenepoel.

“Dit was een goede dag”,zei Roglic na afloop tegen de pers. “Ik voel me steeds beter in deze Vuelta a España, hopelijk kunnen we deze trend aanhouden. De ronde is nog steeds lang, maar we willen koers maken.” Dat laatste deden de mannen van Jumbo-Visma op zaterdag ook. Onderweg naar Sierra de La Pandera zetten Robert Gesink en Chris Harper, op de slotklim zelf, zich op.

Roglic gaf dan ook aan dat hij zeer tevreden was met het werk van zijn ploegmaten. “Ze hebben er een harde koers van gemaakt. Ik ben blij dat ik kan deel uitmaken van dit team.” De drievoudige winnaar van de Ronde van Spanje sloot vervolgens het interview af met wijze woorden. “Vandaag is vandaag, morgen is morgen. We zullen wel zien wat er komt.”