Primoz Roglic trekt naar Burgos in voorbereiding op Vuelta a España

Primož Roglič gaat in aanloop naar de Vuelta a España een voorbereidingsronde rijden. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma staat op de voorlopig deelnemerslijst van de Vuelta a Burgos, die op donderdag 15 augustus van start gaat. De Nederlandse ploeg bevestigt dat Roglič onderdeel is van de voorlopige selectie.

Het is voor het eerst dat de Giro-winnaar de Ronde van Burgos gaat betwisten. De rittenkoers in Spanje (UCI 2.Pro) is vijf etappes lang en kent een ploegentijdrit, twee ritten voor de snelle mannen en twee bergetappes, waaronder de slotrit met de traditionele aankomst op Lagunas de Neila. Onder meer Adam Yates (UAE Emirates) en Enric Mas (Movistar) zijn ook al aangekondigd voor de ronde.

Roglič gaat, eventuele wijzigingen daargelaten, in Burgos ondersteund worden door Attila Valter, Jan Tratnik, Robert Gesink, Thomas Gloag, Edoardo Affini en Gijs Leemreize. Een deel van die renners is ook in voorbereiding op de Vuelta a España, die op zaterdag 26 augustus van start gaat in Barcelona.

In de Ronde van Spanje gaat Roglič in ieder geval een andere kopman naast zich krijgen, want Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard is ook bezig met zijn voorbereiding op de Vuelta.