Primoz Roglic Sloveens Sportman van het Jaar woensdag 18 december 2019 om 10:00

Primož Roglič is in Slovenië uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. De winnaar van de Vuelta a España kreeg dinsdagavond in de Sloveense hoofdstad Ljubljana de prijs uitgereikt.

Roglic kreeg in de uitverkiezing onder Sloveense journalisten 272 punten. Hij bleef daarmee de winnaar van vorig jaar, basketballer Luka Dončić, en motorcrosser Tim Gajser voor. Bij de vrouwen ging de prijs naar sportklimster Janja Garnbret terwijl de volleybalploeg bij de mannen sportploeg van het jaar werd.

De 30-jarige Roglic kende afgelopen seizoen het succesvolste seizoen uit zijn carrière. Naast de eindoverwinning in de Vuelta (de eerste eindzege van een Sloveen in een grote ronde ooit) en de derde plek in de Giro won hij ook onder meer Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië, de UAE Tour en de Italiaanse najaarsklassiekers Giro dell’Emilia en Tre Valli Varesine.

In Nederland staat de uitverkiezing vanavond op het programma. Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten maken dit jaar kans op de titel.