Primoz Roglic slaat slag in openingstijdrit Ronde van het Baskenland

Primož Roglič is de eerste leider in de Ronde van het Baskenland. De Sloveen van Jumb-Visma was de beste in een lastige tijdrit van 13,9 kilometer door de straten van Bilbao. Hij klopte Brandon McNulty (UAE Emirates) en ploeggenoten Jonas Vingegaard en Tobias Foss. Tadej Pogačar verloor 28 seconden en werd daarmee vijfde.

Roglič vroeg, Pogačar laat

De Ronde van het Baskenland is een bijzondere rittenkoers en dus werd begonnen met een zware tijdrit in de straten van Bilbao. Direct vanuit de start was er een klim van 2,4 kilometer aan 7,3%, gevolgd door een lange afdaling en een loeisteile slotklim van een kilometer, met stroken tot 19%.

Ook de ploegen maakten opvallende keuzes: Jumbo-Visma stuurde Primož Roglič al vroeg de wei in, terwijl Tadej Pogačar als allerlaatste van start ging. Tussen beide favorieten zat liefst drie uur, drie uur waarin ook het weer flink kon veranderen.

Jumbo-Visma ijzersterk

Primož Roglič liet in ieder geval direct van zich spreken. De Sloveense kopman zette met 17.17 minuut de toptijd neer waar iedereen zich op stukbeet. Goed voor een gemiddelde snelheid van 48,2 km/h over de 13,9 kilometer.

Jumbo-Visma zette de toon in het eerste deel van de tijdrit. Zo wist man-in-vorm Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma een goede tijd te realiseren. De 17.35 van de winnaar van de Wielerweek van Coppi en Bartali was goed voor een voorlopig tweede tijd. Tobias Foss reed met 17.41 een derde tijd.

McNulty daagt Roglič uit, Pogačar komt tekort

De eerste die aan het tussenpunt na 4,7 kilometer onder de tijd van Roglič wist te duiken, was Brandon McNulty. Hij was vijf seconden sneller dan de Sloveen, maar verloor in de afdaling en op de slotklim zeven seconden. Roglič behield daardoor zijn plek in de hot seat met twee seconden. Even leek ook Adam Yates een gooi te doen naar een toptijd, maar de kopman van INEOS Grenadiers verloor aan de meet 28 seconden.

Het was daarna wachten op Pogačar. De tijdritkampioen van Slovenië begon goed en was bij het tussenpunt net wat langzamer dan zijn ploeggenoot McNulty. Wel was Pogačar daar twee seconden sneller dan Roglič, maar in het tweede gedeelte (de afdaling en de slotklim) gaf de winnaar van de UAE Tour en Tirreno-Adriatico tijd toe.

Aan de finish was het verschil 28 seconden met zijn rivaal van Jumbo-Visma. Daarmee strandde Pogačar op de vijfde plaats in de daguitslag. Hij moest naast Roglič, de grote winnaar van de dag, ook McNulty, Vingegaard en Foss voor zich dulden. BORA-hansgrohe-renner Ide Schelling eindigde knap als achtste en daarmee de beste Nederlander.

Grote verschillen

Naast de kopman van UAE Emirates moeten ook favorieten als Adam Yates (0.28 minuut), Maximilian Schachmann (0.31), Wilco Kelderman (0.36), Marc Hirschi (0.37), Pello Bilbao (0.38), Jakob Fuglsang (0.39), Mauri Vansevenant (0.43) en Alejandro Valverde (0.43) in de achtervolging op Jumbo-Visma. Zij hielden wel de schade beperkt.

Andere klimmers als Richard Carapaz, Emanuel Buchmann, Mikel Landa, Sergio Higuita, Michael Woods, Ion Izagirre, Hugh Carthy, Tao Geoghegan Hart, David Gaudu, Enric Mas, Bauke Mollema, Guillaume Martin en Esteban Chaves verloren 45 seconden of meer op Roglič.