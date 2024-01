maandag 8 januari 2024 om 18:24

‘Primoz Roglic slaat heuvelklassiekers over, focus op meerdaagse wedstrijden’

We moeten nog tot woensdag wachten op het definitieve wedstrijdprogramma van Primoz Roglic, maar volgens GCN zal de Sloveen niet al te veel wedstrijden afwerken in het voorjaar. De nieuwe kopman van BORA-hansgrohe zou de heuvelklassiekers aan zich voorbij laten gaan.

De 34-jarige Sloveen begint zijn negende seizoen bij de profs naar verluidt begin maart, met de 82ste editie van Parijs-Nice (3-10 maart). In deze wedstrijd zal hij wellicht de degens kruisen met Remco Evenepoel. De Belgische kampioen van Soudal Quick-Step lijkt ook oren te hebben naar een deelname aan de ‘Koers naar de Zon’. Roglic was twee jaar geleden nog de sterkste in Parijs-Nice.

Na Parijs-Nice is het weer drie weken wachten vooraleer we Roglic opnieuw terugzien in het peloton. De oud-renner van Jumbo-Visma zal dan namelijk een rugnummer opspelden voor de Ronde van het Baskenland (1-6 april), waar hij het waarschijnlijk dan weer zal opnemen tegen zijn oud-ploeggenoot Jonas Vingegaard.

Alles op de Tour

Na de Ronde van het Baskenland volgt dan weer een koersloze periode voor Roglic. De drievoudig winnaar van de Vuelta a España zal met andere woorden niet meedoen aan de Ardennenklassiekers. Zijn focus gaat volledig uit naar de Tour de France (29 juni-21 juli) en in aanloop naar zijn hoofddoel van 2024 zal hij nog zijn vorm aanscherpen in het Critérium du Dauphiné (2-9 juni).

Roglic zal pas na de Tour beslissen welke wedstrijden hij zal afwerken in de tweede helft van 2024. “Het zal afhangen van hoe goed hij uit de Tour komt en of hij wordt geselecteerd voor de Olympische Spelen in Parijs”, aldus GCN. BORA-hansgrohe zal woensdag – tijdens een teampresentatie – het programma van Roglic uit de doeken doen.