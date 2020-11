Primoz Roglic raakte niet in paniek: “Ik wist dat ik aan mijn eigen tempo genoeg zou hebben”

Primož Roglič kraakte in de laatste bergrit van de Vuelta, maar de Sloveen raakte nooit in paniek. De renner van Jumbo-Visma hield 24 seconden over op Richard Carapaz en zal morgen in Madrid gehuldigd worden als eindwinnaar.

“Ik had genoeg voorsprong om te weten dat ik aan mijn eigen tempo genoeg zou hebben”, doet Roglič zijn verhaal in het flashinterview na afloop. “Ik ben heel erg blij met de winst in deze Vuelta. Het is een heel mooie manier om dit seizoen te beëindigen.”

“Het is altijd leuk om een spannende finale te hebben”, gaat hij verder. “Vandaag was het zeker spannend. Ik heb niet altijd de controle gehad, maar gelukkig heb ik mijn taak volbracht.”

Roglič kreeg in de cruciale slotkilometer hulp van Lennard Hofstede, die hij dan ook niet vergeet te bedanken. “Elke meter die hij op kop heeft gereden, heeft me geholpen. Maar het hele team heeft iets fantastisch neergezet. Ik ben ze daarvoor heel erg dankbaar.”