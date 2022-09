Primoz Roglic pakt tijd terug op Evenepoel: “Pas op einde van klim was ik goed”

Primoz Roglic heeft vijftien seconden van zijn achterstand op Remco Evenepoel goedgemaakt. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam als vijfde over de streep in de koninginnenrit naar Sierra Nevada. “Uiteindelijk ben ik wel blij met het resultaat. Het is altijd beter om seconden te winnen, dan ze te verliezen.”

“Ik voelde me niet zo goed vandaag”, begon Roglic tegen de pers na afloop van de vijftiende rit. “Pas naar het einde toe ben ik er wat doorgekomen. Zeker aan het begin van de klim voelde ik me niet top, aan de top was dat al een stuk beter.”

Roglic reed in de voorlaatste kilometer weg van rodetruidrager Evenepoel. De renner van Jumbo-Visma had het in de openingsfase van de Sierra Nevada ook al geprobeerd, maar toen reageerde Evenepoel snel. “Ik wilde de rit winnen, dat was het doel. Ik had echter niet de benen daarvoor.”

“Het was een zeer zware beklimming”, ging Roglic verder. “Uiteindelijk ben ik wel blij met het resultaat. Het is altijd beter om seconden te winnen, dan ze te verliezen. Ik kijk uit naar de derde week, maar ook mooi dat het morgen rustdag is.”