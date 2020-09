Primoz Roglic over slotweek: “Het is niet aan mij om seconden te pakken” maandag 14 september 2020 om 17:44

Primož Roglič vindt niet dat hij in de laatste week van de Tour de France het initiatief moet nemen om aan te vallen in bergritten. Dat zegt de geletruidrager van Jumbo-Visma op de tweede rustdag. “Het is niet aan mij om seconden te pakken”, vertelt hij. “Maar als we ons als ploeg goed voelen en we zien de kans, dan moeten we die pakken.”

De eerste horde is genomen: alle acht de renners van Jumbo-Visma hebben de tweede ronde van de coronatests doorstaan. “Ze hebben gezegd dat de tests allemaal negatief zijn, dus ik ben blij dat we nog een week mogen koersen”, lacht Roglič. “We volgen de regels en doen alles wat we moeten doen. Dan zorgt dat niet voor zoveel stress.”

De Sloveen is blij met hoe de Tour de France tot nu toe verloopt. “We hebben een hoog niveau laten zien met de ploeg. So far, so good. Daarom kunnen we ook optimistisch zijn voor de laatste week”, vertelt Roglič, die baalde van zijn tweede plaats op de Grand Colombier. “Ik wil altijd winnen, dus ik was wel teleurgesteld. Maar de ploeg was geweldig. Ik was zelf ook sterk, maar ging in de slotkilometer te vroeg de sprint aan. Daardoor miste ik de punch. Het goede nieuws is dat we er de hele dag waren en dat we allemaal heel sterk zijn.”

‘Concentratie kwijtraken? Dat kunnen we ons niet verloorloven’

Roglič reageert op zijn Roglič’ als gevraagd wordt naar de sleutelmomenten in de slotweek. “Dat gaan we elke dag zien. Elke dag is belangrijk”, aldus de ritwinnaar op Orcières-Merlette. “Het is belangrijk dat we gefocust blijven. Zeker nu we allemaal moe worden, kunnen we makkelijk de concentratie kwijtraken. Dat kunnen we ons niet veroorloven. We weten dat er nog grote bergen aankomen, met de Col de la Loze en ook de tijdrit. Dat zijn twee heel belangrijke dagen.”

De Sloveen ziet in zijn jongere landgenoot Tadej Pogacar de grootste concurrent voor de eindzege. In de bergrit over de Col de Peyresourde pakte Pogacar flink wat tijd op Roglič, maar die heeft geen spijt dat hij de UAE-renner heeft laten rijden. “Je kan altijd terugkijken wat je anders had willen doen, maar we staan er alsnog geweldig voor. Dat is heel mooi”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.

Volgens Roglič is de kans groot dat de Tour de France komende zondag een Sloveense eindwinnaar krijgt. “Dat verwacht ik wel. Ik ben ervan overtuigd eigenlijk”, zegt hij. “We gaan de komende dagen zien wie dat wordt, maar ik hoop dat ik dat ben.”