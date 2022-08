Primoz Roglic over lastige etappes dit weekend: “Hopelijk heb ik goede benen”

Video

Primož Roglič verloor donderdag bijna anderhalve minuut op Remco Evenepoel en moet dus in de achtervolging. Zaterdag en zondag krijgt hij daarvoor de kans in twee lastige etappes. “Je moet daarvoor wel de benen nodig hebben, hopelijk heb ik die”, zei Roglič voor de rit tegen onder meer WielerFlits.

Nog even terug naar de Pico Jano van gisteren. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma was daar niet in staat om zijn concurrenten Remco Evenepoel en Enric Mas te volgen, waarna hij ook nog Juan Ayuso moest laten rijden. “Ik had niet het beste gevoel, want ik werd gelost”, blikt hij terug. “Maar vandaag is een nieuwe dag en nieuwe kansen.”

Door zijn tijdverlies kijkt Roglič nu aan tegen een achterstand van 1.01 minuut op Evenepoel, die vandaag voor het eerst een leiderstrui draagt in een grote ronde. “Hij gaf een sterke indruk. Of hij dat kan volhouden. gaan we zien”, aldus Roglič, die uitkijkt naar de bergetappes naar Colláu Fancuaya (zaterdag) en Les Praeres. Nava (zondag). Denkt hij al aan het terugpakken van tijd? “Je hebt de benen nodig daarvoor. Hopelijk heb ik die, maar ik zal altijd ervoor strijden.”