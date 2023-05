Primoz Roglic voelt zich ‘niet 100%’ in Giro: “Ik moet nog herstellen”

Primoz Roglic is nog niet helemaal hersteld na zijn valpartij in de Giro d’Italia. Koen Bouwman vertelde dat voor de start, maar Roglic heeft nu ook zelf gereageerd op zijn situatie. “Ik voel me nog niet 100% op de fiets.”

“Misschien zag het er niet heel hard uit op tv, maar Primoz is echt wel hard op zijn heup gevallen. Hij heeft niet superveel pijn, maar er is wel nog steeds ongemak”, gaf Bouwman voor de start aan van rit veertien. Roglic voegt daar nog iets aan toe: “Ik ben hard gevallen. Ik moet nog herstellen. Ik voel me nog niet 100% op de fiets.”

Roglic geeft vervolgens wel aan dat het hem ‘momenteel nog niet te veel stoort’. “We bekijken het dag per dag. Eerst kijken we naar vandaag, en dan zien we wel weer verder”, vertelde de Sloveen in zijn gekende stijl aan Eurosport.

