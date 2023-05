Primoz Roglic heeft nog last van valpartij: “Echt wel hard gevallen op heup”

Primoz Roglic heeft nog last van zijn valpartij in de Giro d’Italia. De Sloveense klimmer kwam enkele dagen geleden ten val, maar leek na afloop weinig last te hebben. Ploegmaat Koen Bouwman nuanceert dat verhaal: “Er is nog steeds ongemak.”

“Misschien zag het er niet heel hard uit op tv, maar Primoz is echt wel hard op zijn heup gevallen”, vertelde Bouwman voor de start van rit veertien aan Eurosport.”Hij heeft niet superveel pijn, maar er is wel nog steeds ongemak. Hij was gisteren gewoon blij om bij de beste klassementsrenners boven te komen.”

Roglic staat verder nog steeds zeer dicht bij de roze trui, de renner van Jumbo-Visma volgt op slechts twee seconden van leider Geraint Thomas. “We gaan het dag per dag bekijken wanneer we misschien de aanval gaan inzetten. Dat Roglic niet de leider is geeft hem vooral meer rust. Hij is sneller in het hotel en kan eerder een massage krijgen. Dit is zeker geen nadeel, maar het roze is ook gewoon hartstikke mooi om te hebben.”

