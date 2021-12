Primoz Roglic over groene ambities Van Aert: “Wout en ik moeten elkaar helpen”

Primož Roglič heeft een kanttekening geplaatst bij de ambities van Wout van Aert, die zijn blik heeft geworpen op de groene trui. “We kunnen meerdere truien winnen in de Tour, maar het team moet duidelijk maken wat het hoofddoel is. Dan kunnen we een plan maken voor ons twee”, vertelde de Sloveen aan Het Laatste Nieuws.

De olympisch kampioen tijdrijden van Tokio had al twee keer Wout van Aert als superknecht naast zich in de Ronde van Frankrijk. Van Aert vertelde echter dat hij volgend jaar de groene trui wel ziet zitten. Roglič gaf aan dat dit haalbaar is, maar dat er duidelijke plannen moeten gemaakt worden. “Het is de bedoeling dat we elkaar helpen. Hij moet voor de etappewinst kunnen strijden en tegelijkertijd moet ik wat tijd proberen te nemen. We moeten daar echt goed over nadenken”, vroeg de Sloveen om duidelijkheid.

“Ik wil zeker nog de Tour winnen en ik geloof ook dat ik dat kan. Al wil ik niet enkel herinnerd worden als een renner die al dan niet de Tour won. Het is zeker geen obsessie voor mij, ik ben dan ook niet gefrustreerd dat het nog niet gelukt is”, aldus de renner van Jumbo-Visma over zijn ambities. “Ik wil liever dat mensen mij zien als een renner die altijd alles geeft, die altijd tot het gaatje gaat. Een echte vechter, dat is ook wie ik ben.”

Over Tadej Pogačar wou Roglič niet het achterste van zijn tong laten zien. “Hoe je Pogačar moet verslaan? Daar moet de media maar over praten. Het gaat erover hoe sterk je zelf bent”, besloot Roglič.