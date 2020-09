Primoz Roglic op rustdag: “Ik voel mij nog elke dag beter worden” maandag 7 september 2020 om 18:09

Primož Roglič heeft na negen dagen Tour de France de leiding in het algemeen klassement in handen. De Sloveense kopman veroverde de gele trui in de Pyreneeënrit naar Laruns. Toch was zijn aanloop niet ideaal na een valpartij in de Dauphiné. “Ik heb op de laatste dinsdag voor de Tour besloten dat ik naar de Tour zou gaan”, zegt hij op de rustdag.

“Die crash in de Dauphiné was niet gepland in aanloop naar de Tour”, vertelt Roglič. “Ik had echt veel pijn en daar heb ik nog wel lang last van gehad. Ik heb op de laatste dinsdag voor de Tour besloten dat ik naar de Tour zou gaan. De dagen daarvoor had ik getraind zoals gepland, alleen met een week vertraging. Ik ging wel met vertrouwen de Tour in. Natuurlijk heb je geluk nodig de eerste dagen, maar ik voel mij nog elke dag beter worden en alles is perfect verlopen.”

Tom Dumoulin

Roglič vindt niet dat hij te vroeg de gele trui in handen heeft. “Daar denk je soms wel aan. Wanneer moet je wel in het geel komen? Wanneer niet? Normaal gesproken komt het vanzelf als je erg sterk bent. We hebben laten zien dat we het verdienen en iedereen is super gemotiveerd voor de dagen die nog komen”, legt hij uit.

Dat medekopman Tom Dumoulin in de Pyreneeën is weggezakt uit de top van het klassement, vindt Roglič jammer. “Het is niet zoals gepland, dat is duidelijk. Maar we hebben vanaf de winter al gesproken met elkaar over onze rol in de ploeg. Voor ons allemaal is het hetzelfde. We hebben allemaal ons aandeel in de jacht op de gele trui. Het belangrijkste is om gefocust te behouden, fit te blijven en ons werk te blijven doen.”

Pogacar en Bernal

Roglič zag afgelopen weekend zijn landgenoot Tadej Pogacar indruk maken. Zaterdag pakte hij de nodige tijd terug op de favorieten en zondag won de 21-jarige klimmer van UAE Emirates de rit. “In de Pyreneeën was hij een van de sterkste renners. Dat liet hij zien toen hij alleen weg reed, daar kon niemand met hem mee. Op de tweede dag, toen hij won, was hij ook erg sterk. Ik vind dat heel mooi om te zien dat twee jongens uit Slovenië zo hard fietsen in Frankrijk. Het is te gek dat een klein land als Slovenië de twee beste renners van de wereld heeft op dit moment”, aldus Roglič.

De Slovenen schieten goed met elkaar op, maar geven elkaar geen cadeautjes. “Tadej is een heel aardige jongen, maar dat betekent niet dat we zeggen: vandaag win ik en morgen win jij. Het is nog steeds een gevecht tussen ons, maar ik heb groot respect voor hem.”

Ook in Egan Bernal, die tweede staat op 21 seconden, ziet Roglič een geduchte concurrent. “Hij heeft vorig jaar laten zien dat hij sterk is in de derde week en hij zal ook een gevaar zijn de komende twee weken.”

‘In de derde week wordt alles duidelijk’

Roglič wil nog niet te veel conclusies verbinden aan de eerste negen etappes. “De Tour is pas een week onderweg”, zegt hij. “We hebben nu al een beeld van de verhoudingen, maar er gaat nog veel gebeuren. Eerst komende week, maar pas in de derde week wordt het echt duidelijk. De beslissing valt pas in de tijdrit op La Planche des Belles Filles.”

De geletruidrager doet ook een oproep aan de fans om zich aan de coronaregels te houden. “Soms vind ik ze wel stom, maar uiteindelijk doen we het voor onszelf. Wij kunnen koersen en andere mensen kunnen hun werk blijven doen. Ik zie ook wel dat mensen zich niet aan de regels houden. Op de beklimmingen zoals de Marie Blanque voelde het als vanoud. We hadden weinig ruimte en overal mensen om ons heen. Misschien moeten die mensen eerst aan hun eigen gezondheid denken en daarna aan de gezondheid van ons allemaal. Dan kunnen wij onze show opvoeren.”