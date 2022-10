Primoz Roglic ondergaat schouderoperatie en is meerdere weken uit de roulatie

Primož Roglič gaat vandaag onder het mes. De kopman van Jumbo-Visma wordt in zijn thuisland Slovenië geopereerd aan zijn schouder, vertelde hij dit weekend aan het radioprogramma Val 202. Na de ingreep kan Roglič pas na zes tot acht weken de training langzaam weer hervatten.

“Die schouder moet hersteld worden”, vertelde Roglič. “Het is geen geheim dat ik al verschillende keren mijn schouder ontwricht heb (uit de kom, red.). Het is niet niets wat er gaat gebeuren. Ze snijden een stuk van het bot af en verplaatsten dat naar de plek waar de schouder uit de kom schiet.”

Het herstel gaat dus zeker anderhalve maand duren, aldus de Sloveen. “Ik heb nu een limiet bereikt. Het moet opgelost worden, zodat ik nog sterker kan terugkomen en mij kan voorbereiden op nieuwe uitdagingen in het aankomende seizoen”, gaat hij verder. “Ik moet respecteren wat de dokteren vertellen. We zullen er alles aan doen dat ik zo snel mogelijk weer op de fiets kan zitten.”

Opgaves in Tour en Vuelta

Wat betreft grote rondes zal Roglič het voorbije seizoen snel willen vergeten. In de Tour de France viel hij hard in de kasseienetappe, moest hij zelf zijn schouder in de kom zetten en kreeg hij last van zijn rug. Uiteindelijk moest hij opgeven. Ook de Vuelta a España reed Roglič niet uit, na een opmerkelijke en zware crash in de finale van de zestiende etappe. Hij stond op dat moment tweede achter de latere eindwinnaar Remco Evenepoel.

Primož Roglič werd dit weekend wel in het zonnetje gezet bij een fietsevenement in de regio Podravje. Van de Sloveense president Borut Pahor ontving hij de Gouden Orde van Verdienste voor zijn uitstekende sportprestaties.