‘Primoz Roglic niet in Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik’

Jumbo-Visma zal het in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik definitief zonder Primož Roglič moeten doen. Dat nieuws brengt Het Nieuwsblad naar buiten. Roglič kampt sinds de Ronde van het Baskenland met een knieblessure.

“Ik had wat problemen in de spier achter mijn knie voordat ik hierheen kwam, en tijdens de week werd het er duidelijk niet beter op”, gaf Roglič mee na het Baskenland. Hij noemde het pijnlijk. “Eerst moet ik mezelf goed krijgen, me goed voelen op de fiets. We moeten echt goed kijken wat het is, om het op de beste manier te behandelen, zodat ik niet nog meer problemen krijg.”

Jumbo-Visma zou in aanloop naar de Tour de France geen risico willen nemen met groterondekopman Roglič. Naar verluidt gaat hij nog op hoogtestage en rijdt hij het Critérium du Dauphiné als laatste opwarmer voor de Tour.

In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zal de Nederlandse ploeg kunnen rekenen op Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot. In La Doyenne zal ook Wout van Aert zich voegen bij het team van Jumbo-Visma.