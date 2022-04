Primoz Roglic kampt met knieblessure: “Het is er niet beter op geworden”

Primož Roglič is het niet gelukt om zijn titel in de Ronde van het Baskenland te prolongeren. Na de laatste etappe onthulde de kopman van Jumbo-Visma dat hij de afgelopen dagen worstelde met een knieblessure.

“Het was natuurlijk zwaar en ik had mijn eigen problemen. Aan het einde was ik zeker niet goed genoeg om bij de besten te horen”, vertelde Roglič in gesprek met Cycling Weekly. “Ik had wat problemen in de spier achter mijn knie voordat ik hierheen kwam, en tijdens de week werd het er duidelijk niet beter op. Het was niet echt een rustweek. Hoe dan ook, het is pijnlijk. Eerst moet ik mezelf goed krijgen, me goed voelen op de fiets, en dan zien we wel in de komende wedstrijden”, zei de Sloveen, die in de voorbije week vier dagen het geel droeg.

Voor Roglič en zijn ploeg Jumbo-Visma is het hoofdzaal om te proberen de blessure op te lossen. “We moeten het goed onderzoeken. We moeten echt goed kijken wat het is, om het op de beste manier te behandelen, zodat ik niet nog meer problemen krijg.”

Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

Normaal gesproken komt Roglič later deze maand in actie in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, waar hij in 2020 al een keer als winnaar werd gehuldigd. Zijn knieblessure zorgt nu voor de nodige twijfels. De renner zelf is echter positief gestemd. “Ik heb echt alles gegeven deze week. Ik heb echt genoten van de mensen, ik heb alles gegeven om met het team dat we hier hadden op de best mogelijke manier te koersen. Op naar de volgende”, aldus de Sloveen, die de Ronde van het Baskenland op de achtste plaats in het klassement besloot.