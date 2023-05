Primoz Roglic niet in paniek na tijdverlies: “Ik ben nog aan het herstellen”

Primož Roglič is niet in paniek dat hij in de bergetappe naar de Monte Bondone tijd verloor op concurrenten Geraint Thomas en João Almeida. De kopman van Jumbo-Visma gaf 25 seconden toe en is nu derde in het klassement, achter de Brit en de Portugees. Roglič wijst echter op de gevolgen van zijn valpartij van eerder deze Giro d’Italia.

“Ik ben niet de enige die hier aan het koersen is”, lacht Roglič als hem door het AD gevraagd wordt of hij verrast was dat hij Thomas en Almeida niet kon volgen in de finale. “Zoals ik al zei ben ik nog aan het herstellen, maar het gaat okay, huh. Ik ben blij.”

Eerder deze Giro kwam Roglič ten val op zijn linkerheup en zijn knie. De Sloveen heeft nog altijd wat pleisters en bleek in de laatste zes kilometer niet in staat om zijn twee grootste concurrenten om de eindzege te volgen. Die valpartij zit hem dus nog steeds dwars. “Natuurlijk had ik graag op honderd procent willen zijn. Maar ik ben er nog steeds, dus ben ik blij”, is zijn conclusie.

In het algemeen klassement staat Roglič nu derde, op 29 seconden van de nieuwe roze trui Thomas en op elf seconden van Almeida.

