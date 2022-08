Primoz Roglic na ritwinst ook nieuwe leider in Vuelta: “Dit is nog maar het begin”

Primož Roglič heeft in de eerste Spaanse etappe van de Vuelta a España meteen zijn bedoelingen duidelijk gemaakt. De kopman van Jumbo-Visma was in Laguardia de beste in een oplopende aankomst, voor Mads Pedersen, en daardoor is Roglič ook de nieuwe leider. “Ik ben hier super blij mee”, lacht de Sloveen.

“Hoe moet ik het zeggen? Dit is nog maar het begin. Maar ik zeg altijd: je kan beter een paar seconden voorsprong hebben dan een paar seconden achterstand”, vertelt hij. “Het tempo lag de hele dag heel hoog, het was een super snelle etappe. In de finale was er een kans om voor de ritzege te rijden en ik had de benen, dus heb ik alles gegeven.”

Na Robert Gesink, Mike Teunissen en Edoardo Affini is Roglič de vierde renner van Jumbo-Visma die de rode leiderstrui pakt in de Ronde van Spanje. Met een knipoog zegt de Sloveen daarover: “Dat was ook het plan, hè? Om elke dag te wisselen van drager van de rode trui. Vandaag was het mijn lucky day. We gaan zien wat morgen brengt.”

In het algemeen klassement is Roglič, die onderweg 3 bonificatieseconden pakte en er aan de finish nog eens 10 greep, nu leider met 13 seconden voorsprong op ploegmaat Sepp Kuss. Daarachter is het verschil met de kopmannen van INEOS Grenadiers opgelopen tot 26 seconden.