Primoz Roglic na dubbelslag: “De ploeg was opnieuw erg sterk”

Primož Roglič eindigde de Vuelta a España van 2019 in de rode leiderstrui en de Sloveen mag een jaar later meteen het felbegeerde tenue aantrekken. De renner van Jumbo-Visma won de openingsetappe naar Arrate na een ijzersterke laatste kilometer. “Een zege is altijd fijn”, zo laat hij weten in het flashinterview.

Roglič bleek in de finale sterk genoeg om een eerste serieuze schifting te overleven. De nummer twee van de voorbije Tour de France én winnaar van Luik-Bastenaken-Luik moest het in de laatste kilometer uitvechten met mannen als Enric Mas, Richard Carapaz en Daniel Martin. “Het was een lastige etappe en op de laatste beklimming gingen we echt volle bak omhoog”

“We waren allemaal aan het afzien. De ploeg was ook vandaag weer erg sterk”, aldus Roglič, die in de finale nog kan rekenen op George Bennett maar vooral Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer was erg actief op de laatste klim naar Arrate en voerde de forcing. Jumbo-Visma staat ook nog altijd met drie renners in de top-10 van het algemeen klassement.

Speciale Vuelta

Roglič: “We willen ook proberen om meerdere jongens zo hoog mogelijk te houden in het klassement. Het is een speciale Vuelta. We weten niet hoe lang het blijft duren en hoe de koers zal verlopen. Het is gewoon zaak om zo goed mogelijk te rijden. We bekijken het echt dag per dag. Drie weken is en blijft een lange periode. Ik ga nu genieten, morgen is weer een nieuwe dag.”

Tom Dumoulin, die andere kopman binnen Jumbo-Visma, kende vandaag een mindere dag en moest al vrij vroeg afhaken op de slotklim. De Nederlander verloor aan de streep bijna een minuut op zijn Sloveense ploeggenoot.