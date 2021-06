Primoz Roglic na derde plaats: “Het ging al beter dan gisteren”

Primož Roglič kwam in de tweede etappe van de Tour de France als derde over de finish. De kopman van Jumbo-Visma sprokkelde daardoor wat bonificatieseconden, nadat hij eerder in de rit ook al boni’s had gepakt. “Het was voor mij een goede dag, beter dan gisteren”, blikt hij terug.

“Het ging vol gas vandaag, net als gisteren”, kan Roglič nog lachen. “Dat hadden we ook wel zien aankomen. Het was voor mij opnieuw een goede dag, beter dan gisteren. Maar ik heb nog wel wat pijn over mijn hele lichaam, vooral aan mijn been. Maar we gaan gewoon verder.”

De ritwinst ging naar een ontketende Mathieu van der Poel, die wegreed van een elitegroep. “Ik ben niet echt verrast door hem. Hij heeft al veel grote aanvallen opgezet en heeft het vandaag opnieuw laten zien. Het was een goede aanval en hij heeft het zeker verdiend. De felicitaties aan hem”, aldus Roglič.

In het algemeen klassement is Roglič na twee etappes vierde, op veertien seconden van de gele trui. Zijn achterstand op nummer twee Julian Alaphilippe is zes seconden. Tadej Pogačar is derde, met een seconde voorsprong op Roglič.