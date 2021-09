Primoz Roglic na derde eindzege: “Ik ben heel blij voor mezelf en voor de jongens om me heen”

Primož Roglič zette zondag nog even de puntjes op i in de Vuelta met een tijdritzege in Santiago de Compostella. Het bleek meer dan genoeg te zijn om zijn derde eindzege veilig te stellen. “Het is ongelooflijk”, klinkt het na afloop bij de Sloveen. “Ik ben heel blij voor mezelf en voor de jongens om mij heen.”

Met een voorsprong van bijna vijf minuten op nummer twee Enric Mas was het de ruimste eindzege van Roglič tot nu toe. “Heel gek. Soms win je met veel, soms win je met weinig. Maar winnen is heel leuk. Ik houd me niet met de cijfers en statistieken bezig, maar ze zijn wel leuk om te horen.”

In de laatste tijdrit moest de kopman van Jumbo-Visma nog flink diep gaan om Magnus Cort van zijn vierde zege te halen. Een sprintje langs Mas op het einde hielp hem daar nog bij. “Ik ben een sprinter, heh”, lacht hij na. “Een aantal jaar geleden oefende ik erop met Rohan Dennis, maar toen verloor. Vandaag voelde ik me heel goed, maar na drie weken was het toch wel heel zwaar.”