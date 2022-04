Primoz Roglic moet Robert Gesink missen in Ronde van het Baskenland door familieomstandigheden

Primož Roglič zal het volgende week in de Ronde van het Baskenland zonder Robert Gesink moeten doen, dat maakte Gesink zelf bekend op zijn Instagram. Door familieomstandigheden zakt de Nederlander niet af naar Spanje. “Het is jammer om er niet te zijn voor het team in deze goede vorm, maar mijn hulp is thuis nodig.”

Geen Gesink dus aan de zijde van Roglič, maar wel Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Milan Vader, Pascal Eenkhoorn, Gijs Leemreize en Chris Harper. De Sloveen verdedigt in het Baskenland zijn overwinning van 2021, toen hij voor ploegmaat Vingegaard en landgenoot Tadej Pogačar eindigde.

De Ronde van het Baskenland gaat maandag van start met een korte tijdrit en eindigt zaterdag met een zware koninginnenrit. Grote namen zoals Roglič, Remco Evenepoel, Adam Yates, Julian Alaphilippe, David Gaudu en Enric Mas staan aan de start.

