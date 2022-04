Primoz Roglic leider af in Baskenland: “Superzware dag”

Primož Roglič staat niet langer aan de leiding van het algemeen klassement in de Ronde van het Baskenland. In de vijfde etappe was het kopstuk van Jumbo-Visma niet mee met het elitegroepje dat op de voorlaatste klim van de dag wegreed, waardoor hij naar de achtste plaats zakte.

Ploegmaat Jonas Vingegaard zat echter wel in de elitegroep, dus was Roglič niet erg ontevreden. “We hebben met het hele team goed gekoerst”, vertelde de Sloveen na afloop van de etappe met aankomst bergop in Mallabia in gesprek met Cycling Pro Net. “Jonas zat van voren, dus het ging eigenlijk zoals we wilden.”

Na de zware etappe, die door de regenachtige weersomstandigheden extra zwaar was, voelde Roglič zich vooral moe. “Of ik morgen voor de overwinning kan gaan? Het was vandaag een super zware dag. We zijn maar net aan de finish gekomen!”, lachte de 29-jarige Sloveen als een boer met kiespijn. “We zien wel wat morgen brengt.”