Primoz Roglic kwam niet in de problemen: “Maar ik was aan het afzien”

Primož Roglič heeft de derde etappe in de Ronde van het Baskenland naar eigen zeggen overleefd. “Ik was aan het afzien, maar ben wel met de klassementsrenners binnengekomen.”

Wat dat betekent voor de komende dagen, weet hij niet. “We gaan zien hoe het gaat de komende dagen. In het Baskenland is het altijd zwaar”, vertelt hij aan CyclingWeekly. “De etappe van donderdag zal misschien iets minder zwaar zijn, omdat het vrijdag en zaterdag oorlog wordt.”

Mocht Roglič er niet in slagen om de eindzege naar zich toe te trekken, dan kan hij altijd nog vertrouwen op Jonas Vingegaard, die ook woensdag weer een uitstekende indruk achterliet. “Heel mooi dat we er met zijn tweeën bijzaten. Ook hij kan deze wedstrijd winnen. We zijn van dezelfde ploeg en hij is erg belangrijk voor me.”

“Om deze eindzege te grijpen zullen we elkaar nodig hebben. We zijn daarnaast niet het enige team hier met twee klassementsrenners. Als iemand hier zijn aanval op het goede moment plaatst, kan hij grote verschillen maken”, eindigt hij.