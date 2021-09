Primoz Roglic krijgt vijftigste leiderstrui: “Op een positieve manier verrast”

Primož Roglič bereikte vandaag een bijzondere mijlpaal in zijn wielercarrière. Na de negentiende etappe van de Vuelta a España mocht de Sloveense kopman van Jumbo-Visma voor de vijftigste keer een leiderstrui in een grote ronde aantrekken.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

“Ik was niet op de hoogte van het feit dat ik mezelf vandaag voor de vijftigste maal in een grote ronde in een leiderstrui mocht hijsen”, reageerde Roglič toen hij met de mijlpaal geconfronteerd werd. “Ik ben nooit zo bezig met statistieken. Ik vind het wel leuk om te horen en het verrast me op een positieve manier. Hopelijk komen er nog een aantal dagen bij.” De Sloveense renner heeft in de Vuelta het vaakst een leiderstrui mogen aantrekken, vandaag alweer voor de 34e keer. In de Tour de France reed hij elf dagen in het geel, het roze van de Giro d’Italia droeg hij vijf maal.

Over de Vuelta-etappe van vandaag naar Monforte de Lemos liet hij weten in een persbericht van zijn ploeg Jumbo-Visma: “Vanaf de start tot aan de finish zat het tempo er goed in. De koers werd gelijk hard gemaakt. Voor ons als ploeg was het prima dat er een grote groep wegreed. De Vuelta loopt langzaam op zijn eind. De kansen worden steeds geringer. Een hoop ploegen azen nog op succes, vandaag dat veel teams het niet van een leien dakje lieten gaan. Uiteindelijk zijn wij niet in de problemen geraakt.”

Ook keek hij alvast vooruit naar de etappe van morgen, als het peloton van Sanxenxo naar Mos rijdt. “De etappe van morgen is alles behalve eenvoudig. Ook in de individuele tijdrit van zondag zullen we alert moeten blijven. We weten als geen ander dat het venijn van een grote ronde vaak in de staart zit. We zullen gefocust moeten blijven en ons uiterste best moeten doen om de rode trui mee naar huis te nemen. Hopelijk hebben we genoeg energie in de tank over om de afgelopen drie weken te bezegelen met het gewenste resultaat.”