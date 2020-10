Primoz Roglic komt niet in de problemen: “Alles gaat goed tot nu toe”

Primož Roglič kwam zaterdag niet in de problemen op de Alto de la Farrapona. In de leiderstrui start de Sloveen zondag aan de zware bergrit naar de Angliru. “Alles gaat goed tot nu toe.”

“Het was een goede dag voor me”, gaat hij verder. “Het was lastig met de vele beklimmingen, maar we moesten gewoon controleren. Marc Soler kende een goede dag, maar daarachter was geen paniek.”

Morgen wacht Roglič een volgende test. “Het gaat ongetwijfeld een spektakel worden”, eindigt hij. “Maar we doen het geweldig. Daar ben ik echt blij mee.”