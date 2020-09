Primož Roglič: “Ik heb niets te verbergen” maandag 14 september 2020 om 12:54

Nu Primož Roglič in het geel de laatste Tourweek ingaat, werd hem na de bergrit naar de Grand Colombier een prikkelende vraag gesteld in de persconferentie. “Kun je ons garanderen dat er niets is waar we ons zorgen om moeten maken wat betreft je geloofwaardigheid?”

Roglič nam de vraag ontspannen op. “Dat kan ik zeker”, begon hij. “Er wordt veel gecontroleerd. Vanochtend (zondagochtend, red.) nog, net na zes uur, kreeg ik een volledige controle en ook nu kom ik net bij de controle vandaag. Je kunt onmogelijk iets verbergen. Als ik voor mezelf praat, kun je mij zeker vertrouwen.”

Ook werd hem gevraagd naar zijn relatie met zijn landgenoot Tadej Pogačar, die op veertig tellen tweede staat in het klassement. “We zijn rivalen, maar ook vrienden. En we komen uit hetzelfde land. Maar los daarvan willen we op de fiets allebei altijd graag winnen. Dus we zullen tot aan het einde blijven vechten.”

De kopman van Jumbo-Visma heeft geen idee wat hij momenteel samen met Pogačar losmaakt in zijn thuisland Slovenië. “Het is namelijk al een tijdje geleden dat ik voor het laatst thuis in Slovenië was. Maar het moet vast te gek en geweldig zijn. Ik ben erg blij dat we voor wat blijdschap kunnen zorgen.”