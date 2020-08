Primoz Roglic: “Het worden nog twee lastige dagen” vrijdag 14 augustus 2020 om 18:08

Primoz Roglic heeft de derde etappe van het Critérium du Dauphiné goed doorstaan. Sterker nog, de Sloveense klassementsleider van Jumbo-Visma wist zijn leidende positie te verstevigen op de slotklim naar Saint-Martin-de Belleville. “Het was een lastige dag, alweer”, zei Roglic na afloop.

“Er werd hard gekoerst. We hebben laten zien hoe sterk we zijn en uiteindelijk was het een goede dag”, aldus Roglic. Zijn ploeg controleerde het peloton de hele dag. Dat met Davide Formolo een vroege vluchter wint, vond Roglic helemaal niet zo erg. “Voor ons had het ook een grotere kopgroep mogen zijn, maar we moesten wel opschieten omdat Fomolo redelijk dichtbij stond in het klassement. Maar het is goed gekomen.”

Met nog twee etappes te gaan heeft Roglic een voorsprong van veertien seconden op Thibaut Pinot en twintig seconden op Emanuel Buchmann. Daarachter staat alles dicht bij elkaar. “We kunnen veel aanvallen verwachten”, denkt Roglic. “Het worden nog twee zware dagen met veel bergen, dus we moeten de focus bewaren. We hebben laten zien dat we sterke renners hebben, daarom kunnen we met vertrouwen de laatste etappes ingaan.”