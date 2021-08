Primoz Roglic: “Het was een zware, warme dag”

Primož Roglič kwam met de beste klassementsrenners over de streep in de zevende etappe van de Vuelta a España. De Sloveense renner bleef in het bezit van de rode leiderstrui, ook al had hij het niet erg gevonden als zijn landgenoot Jan Polanc het tricot had overgenomen.

“Zeker, waarom niet? Hij had het verdiend. Als ik het mij goed herinner, pakte hij de leiderstrui al eens in de Giro d’Italia en droegen wij die (in 2019, red.) allebei. Dit zijn wederom mooie zorgen voor de Slovenen”, vertelde de kopman van Jumbo-Visma na afloop van de etappe naar Balcón de Alicante. “Het was een zware dag, het was heel warm en we gingen op de eerste klim al voluit!”, zei hij over het koersverloop.

Tussen de klassementsrenners waren al verschillende bewegingen zichtbaar. “Dat kunnen we ook de komende dagen verwachten van de ploegen met meerdere kanshebbers. Onze jongens doen het echter ook geweldig. De val van Valverde? Ik zag het gebeuren, ik zat een paar jongens verder naar achteren. Ik weet niet hoe het met hem gaat. Hij is een van de grote namen in de wielersport, dus hopelijk is hij oké en kan hij snel terugkeren in het peloton.”