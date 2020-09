Primoz Roglic: “Het tempo dat gereden werd was prima voor ons” donderdag 3 september 2020 om 17:00

Primoz Roglic kijkt met een goed gevoel terug op de zesde etappe van de Tour de France, waarin de favorieten zich koest hielden in de bergachtige finale. “De vluchtersgroep was erg sterk, maar voor ons was het een goede dag. We hadden alles onder controle”, aldus de Sloveense kopman van Jumbo-Visma.

“De etappe was niet heel vlak, want er lagen aan het einde wat bergen”, vertelde Roglic na de finish aan Sporza. De steile Col de la Lusette leek ideaal voor de favorieten om iets op te proberen, maar demarrages bleven uit. “Er werd een heel hoog tempo gereden en voor ons was dat goed, blijkbaar was dat ook zo voor de rest.”

Mitchelton-Scott nam vandaag de kop van het peloton in handen in de openingsfase. Die ploeg heeft nu het geel met Adam Yates. In de finale bepaalde INEOS Grenadiers het tempo. Roglic ziet het niet als een groot probleem dat Julian Alaphilippe de gele trui niet meer heeft. “Daar hebben we geen invloed op, we moeten ons focus op onszelf. We doen het goed tot nu toe, dat is onze grootste uitdaging”, zegt hij.

Roglic kwam in het peloton over de finish op de Mont Aigoual en behoudt zijn tweede plek in het klassement.