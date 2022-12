Primoz Roglic hervat acht weken na operatie trainingen op de weg

Primoz Roglic heeft afgelopen week de trainingen op de weg, liefst acht weken na zijn operatie aan zijn schouder, kunnen hervatten. Sinds zijn val in de 16e rit van de Vuelta a España heeft de kopman van Jumbo-Visma nauwelijks meer buiten op de fiets gezeten.

“Ik hoop weer langzamerhand mijn trainingen op te pakken”, vertelt Roglic in een interview met WielerFlits dat later deze maand zal verschijnen. “Het is nu acht weken na mijn operatie aan mijn schouder. Iedere week gaat het beter, maar zo’n herstel heeft zijn tijd nodig. Ze hebben een deel van mijn bot afgehaald en dat op de plek in de schouder toegevoegd. De eerste periode na de operatie kon ik nauwelijks bewegen met mijn arm. Nu, kan ik mijn arm nog steeds niet helemaal strekken.”

“Gelukkig ben ik geen zwemmer, want dan had zo’n ingreep een veel grotere impact. De afgelopen weken ben ik voorzichtig weer op de hometrainer begonnen met af en toe een uurtje te fietsen. Afgelopen week heb ik een scan laten maken, waarna ik van de doktoren groen licht kreeg om weer rustig aan buiten op de weg te fietsen.”

Hoofdcoach Merijn Zeeman van Jumbo-Visma geeft aan dat Roglic eigenlijk nog in zijn revalidatie zit en een programma via het team met een fysiotherapeut volgt. “Onderdeel daarvan is dat hij ook weer trainingen op de fiets op de weg doet. Hiernaast volgt Primoz ook een revalidatieprogramma”, aldus Zeeman.

Roglic geeft aan dat hij een zware periode kende sinds zijn val in de Vuelta. “Zwaar is het omdat ik midden in mijn carrière nu een periode ken waarin ik bijna drie maanden niet aan mijn conditie heb kunnen werken. Ik moest verplicht rust nemen om mijn lichaam goed te laten herstellen.”

Met een Cruijffiaanse wijsheid onderstreept Roglic dat elk nadeel zijn voordeel kent. “Door die verplichte rust had ik ineens een zee van tijd. Ik ben veel bezig geweest met mijn foundation en met het opzetten van evenementen voor dit goede doel. Uiteindelijk gebruikte ik nu de vijf à zes uur waarin ik normaal dagelijks fietste voor andere doeleinden. Verder heb ik natuurlijk veel tijd aan mijn familie kunnen besteden. Maar inderdaad, drie maanden niet buiten op de fiets kunnen rijden is een behoorlijk lange periode.”

Roglic hoopt op 11 december dusdanig fit te zijn dat hij met zijn ploeg op het eerste trainingskamp naar het Spaanse Denia kan gaan. “Mijn hoop is dat ik in januari op het tweede trainingskamp van de ploeg weer redelijk mee kan.”