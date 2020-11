Primoz Roglic herovert leiding in Vuelta: “Ik voelde me verrassend sterk”

Primož Roglič moest op de top van de Alto de l’Angliru nog de rode leiderstrui afstaan aan Richard Carapaz, maar vandaag wist de Sloveense kopman van Jumbo-Visma het felbegeerde kleinood weer te heroveren. Roglič sloeg een dubbelslag in de individuele tijdrit naar Mirador de Ézaro.

Heel even leek een sensatie in de maak, aangezien Hugh Carthy aan het eerste tussenpunt (na twaalf kilometer) twee seconden sneller was dan Roglič. Die laatste raakte echter niet in paniek en wist zijn tijdrit uitstekend in te delen. De renner van Jumbo-Visma reed een sterke slotklim en wist aan de streep tijd te pakken op zijn directe concurrenten.

Carthy verloor uiteindelijk 25 seconden op Roglič, Carapaz bleek 49 seconden trager. En dus is het verschil tussen Roglič en Carapaz nu 39 seconden in het voordeel van de Sloveen. “Dit is echt geweldig. Het is lang geleden dat ik nog eens een tijdrit wist te winnen”, aldus Roglič, die slechts één seconde onder de tijd van Will Barta wist te duiken.

“Nu moeten we onze focus behouden”

“Het is echt een superfijne dag. Ik voelde me sterk, verrassend sterk. Ik dacht dat ik meer zou afzien, maar ik reed een goede klim. De mensen hadden verwacht dat ik vandaag tijd zou pakken, maar voor de start is iedereen gelijk. Het is niet leuk om een tijdrit te rijden, maar ik beschikte gelukkig over de benen.”

Roglič moet nu nog vijf etappes zien te overleven en dan zal hij in Madrid opnieuw worden gekroond tot eindwinnaar van de Ronde van Spanje. Is een voorsprong van 39 seconden genoeg, met nog een bergrit naar La Covatilla te gaan? “Je kunt beter 39 seconden voorstaan dan achterstaan”, reageert de leider op kenmerkende wijze. “We moeten nu onze focus behouden en blijven vechten.”