Primoz Roglic heeft nog veel pijn na valpartij: “Vooral in mijn onderrug”

De valpartij van Primož Roglič in de kasseienrit van de Tour de France heeft zijn sporen nagelaten. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma koerst niet pijnvrij sindsdien. “Ik heb nog veel pijn in mijn lichaam en dan vooral in mijn onderrug”, vertelt hij aan de NOS.

“Met mijn schouder is het stabiel, die zit weer terug in de kom. Maar ik heb nog veel pijn in mijn lichaam en dan vooral in mijn onderrug”, aldus Roglič voor de start van de bergetappe naar La Planche des Belles Filles, waar hij zich wil meten met de concurrentie om de eindzege.

Of die pijn hem zal hinderen op die steile slotklim in de Vogezen, wil Roglič niet zeggen. “Dat maakt mij niet uit. We gaan het zien. Ik heb een lichte handicap, maar ik ben er nog steeds”, zegt hij op typische Roglič-wijze. “Ik ga ervoor vechten. Het is zeker een moeilijke situatie, maar ik ben hier niet om te huilen. Ik zal strijden en mijn best doen.”