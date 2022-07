Tour 2022: Liveblog – Etappe 7 naar La Super Planche des Belles Filles vrijdag 8 juli 2022 om 08:00

Na de machtsgreep van Tadej Pogačar in Longwy, volgt met La Planche des Belles Filles de eerste aankomst bergop in de Tour de France. Op deze klim wordt gefinisht in de zevende etappe, die van start gaat in Tomblaine. De karavaan zet vaart richting de Alpen en passeert daarbij dus de Vogezen. Wie gaat met de zege aan de haal in deze eerste bergetappe?



Vanuit Tomblaine zet het peloton koers naar het zuidoosten. Pas na een kleine honderd kilometer doemt in Gérardmer de eerste klim van de dag op. Dat is de Col de Grosse Pierre (6,5 km aan 4,1%). Nadat de top op ruim 65 kilometer voor de streep gerond is, volgt een lange afdaling naar een heuvelachtige fase. Met de Col des Croix (3,5 km aan 5,2%) is er wel maar ‘slechts’ één gecategoriseerde klim.

Dat is allemaal voorspel voor de slotklim van de dag, die na 168,5 kilometer begint. We hebben het over La Super Planche des Belles Filles. Vanaf de voet schieten de stijgingspercentages meteen naar uitschieters van 13%. De gemiddelde stijging van de eerste vijf kilometer liggen zo rond de negen procent. Tegen het einde van de oorspronkelijke top, vlakt het een heel klein beetje af. Maar dit jaar eindigt de rit na een gravelstrook, waardoor de slotkilometer meteen de lastigste van heel de beklimming is. Om grip op je achterwiel te houden is staand klimmen hier vrijwel onmogelijk.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 176,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Gérardmer: tussen 15.30 en 15.45 uur

Passage Col de Grosse Pierre: tussen 15.40 en 15.55 uur

Passage Col des Croix: tussen 16.15 en 16.35 uur

