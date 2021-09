Primoz Roglic heeft eindzege bijna binnen: “Ik ben heel blij”

Primož Roglič heeft zijn derde eindzege in de Vuelta zo goed als binnen. Ook zaterdag kwam de Sloveen niet meer in de problemen, terwijl de etappe de laatste vijftig kilometer stevig in brand stond. “Ik ben dan ook heel blij met de manier waarop het is geëindigd”, zegt hij na afloop.

De kopman van Jumbo-Visma gaf aan dat hij zich op de slotklim maar op twee renners focuste die hem nog konden bedreigen. “Adam Yates en Enric”, aldus Roglič. Beide renners bleef hij uiteindelijk zelfs nog voor.

Met een 33,8 kilometer lange tijdrit naar Santiago de Compostela komt de Vuelta morgen ten einde. Met een voorsprong van meer dan twee minuten en dertig seconden op Mas lijkt de tijdrit een formaliteit te zijn. “Ik kijk er in ieder geval naar uit”, besluit hij.