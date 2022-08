Primoz Roglic handhaaft zich in Vuelta: “Ik groei langzaam in deze ronde”

Primož Roglič voelt zich alweer een stuk beter in de Vuelta a España, nadat hij donderdag een mindere dag had in de rit naar de Pico Jano. Vandaag kwam de kopman van Jumbo-Visma als zevende boven op de Colláu Fancuaya, in het spoor van Remco Evenepoel en Enric Mas.

“Ik voelde me goed vandaag”, vertelde Roglič naderhand op de website van zijn ploeg. Hij staat nu derde in het algemeen klassement, nadat Rudy Molard op achterstand over de streep kwam en van de tweede naar de dertigste plek in het klassement zakte. “De benen waren beter dan een paar dagen geleden op de Pico Jano”, ging de 32-jarige renner verder. “Het niveau in deze Vuelta ligt heel hoog. Er wordt hard gereden.”

Met zijn vorm zit het wel goed, verzekerde Roglič die in aanloop naar de Vuelta een vraagteken was na zijn opgave in de Tour de France. “Ik zat vandaag in een goede groep met de sterkste renners van deze ronde. Ik ben heel content met hoe het vandaag is verlopen. We zijn op de goede weg. Ik groei langzaam in deze ronde. Er kan nog een heleboel gebeuren in de komende twee weken.”