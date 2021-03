Primoz Roglic had schouder uit de kom: “Heb wat fouten gemaakt vandaag”

Primož Roglič verloor zondag een bijna zekere eindzege in Parijs-Nice. Twee valpartijen gooiden roet in het eten voor de kopman van Jumbo-Visma, die Maximilian Schachmann met de gele trui naar huis zag gaan. “Dit was niet de rit waarop we gehoopt hadden. Ik heb wat fouten gemaakt vandaag”, vertelde hij na afloop.

“Bij de eerste val was mijn linkerschouder uit de kom en daarna viel ik nog een keer”, aldus Roglič tegen Het Nieuwsblad. “Ik heb alles gegeven, maar ik kon niet meer in de eerste groep komen. Zonde, maar op naar de volgende. Ook dit hoort bij de sport. We komen zeker terug in de volgende races.”

“Ik dacht er niet echt over na dat de eindzege uit mijn handen aan het glippen was. Het is altijd een gevecht met jezelf. Als je dat kan, heb je gedaan wat je moest doen”, reageert de Sloveen. “Ik heb alles gegeven. We zijn natuurlijk teleurgesteld, maar de wereld stopt niet met draaien. We moeten nu vooruitkijken. Het had veel erger kunnen zijn. Gelukkig zal ik over een paar dagen wel in orde zijn.”

Roglič eindigde na zijn inhaalrace als 56ste op 3.08 minuut van ritwinnaar Magnus Cort. De Duitser Schachmann werd tiende in de daguitslag, wat genoeg bleek om voor het tweede jaar op rij Parijs-Nice te winnen.