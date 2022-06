Primoz Roglic grijpt de macht in Criterium du Dauphiné, Verona boekt ritzege

De koninginnenrit in Criterium du Dauphiné is gewonnen door Carlos Verona. De renner bleek de sterkste te zijn uit een vroege vlucht die al op de Col du Galibier was weggereden. Primož Roglič was de beste klassementsrenner en nam de leiderstrui over van ploegmaat Wout van Aert.

De zevende etappe in het Criterium du Dauphine was op papier een heel fraaie. Organisator ASO koos in de opzet voor de Col du Galibier en de Col de la Croix de Fer, waarna op de mildere Vaujany gefinisht zou worden.

Vooral de Col de la Croix de Fer leek bij uitstek een geschikte klim om voor vuurwerk tussen de klassementsrenners te zorgen, maar eenmaal daar aangekomen hielden de klassementsrenners de kaarten nog tegen de borst. Voor klassementsleider Wout van Aert leek dat een geschikte koerssituatie, maar hij moest laat op deze HC-beklimming lossen uit het groepje der favorieten en de eindzege uit zijn hoofd zetten.

Vroege vlucht met sterke klimmers

Een vroege vlucht reed tot die tijd vooruit. Sterke klimmers als Andrey Amador, Gregor Muhlberger, Carlos Verona, Bruno Armirail, Pierre Roland, Victor Lafay, Mark Donovan, Andres Camilo Ardila, Kenny Elissonde en Kevin Vermaerke bevolkten deze achtienkoppige kopgroep. Zij waren op de Col du Galibier weggereden uit het peloton en kwamen pas in de afdaling met zijn allen bij elkaar. Hun voorsprong bedroeg op dat moment ongeveer drie minuten.

Op de Col de la Croix de Fer zou de kopgroep even snel weer uiteenspatten en zouden de betere klimmers komen bovendrijven. Zaterdag bleken dat Verona, Rolland, Muhlberger, Elissonde en Lafay. Rolland en Verona kwamen als eerste boven op de top van de Croix de Fer en leken daarna in pole-position te staan om de rit te gaan winnen, maar Rolland verdween in de afdaling van het front en werd vervangen door Elissonde.

Verona en Elissonde voor de ritzege?

De Fransman en de Spanjaard zouden met een voorsprong van 1 minuut en 42 seconden op het peloton, waar nummer twee Mattia Cattaneo inmiddels ook was gelost, beginnen aan de korte maar steile slotklim naar Vaujany. Zij hielden, ondanks druk van achteruit, vol. Verona zou de strijd om de ritzege uiteindelijk beslissen door op drie kilometer van de streep zijn Franse vluchtgezel achterlaten.

Omdat na Cattaneo ook Hayter moest lossen uit het groepje der favorieten, deed Jumbo-Visma met Jonas Vingegaard en Primož Roglič alsnog de beste zaken. De Deen en de Sloveen reageerden gezwind op aanvallen van Ruben Guerreiro, Brandon McNulty en Tobias Halland Johannessen. Roglič gaf er in de laatste twee kilometer nog een flinke klap op, waardoor hij er geen twijfel meer over liet bestaan dat hij de beste renner in deze Dauphiné is.