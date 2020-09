Primoz Roglic: “Dit was een goede warming-up voor morgen” donderdag 10 september 2020 om 18:25

De finale van de twaalfde etappe verliep spectaculair, maar Primož Roglič kende onderweg geen problemen en zal ook morgen weer koersen in de gele trui. “Het was niet de makkelijkste etappe”, zo vertelde de Sloveen in het flashinterview.

De kopman van Jumbo-Visma kwam uiteindelijk als 24e over de streep en heeft in het klassement nog altijd een voorsprong van 21 seconden op Egan Bernal. Guillaume Martin volgt op 28 tellen. “We hadden eigenlijk een vluchtgroep verwacht vanaf de start, maar de andere ploegen reden flink door.”

“Het was dus niet echt een rustdag, maar de etappe van vandaag was wel een goede warming-up voor morgen”, doelt Roglič op de rit tussen Châtel-Guyon en Puy Mary. De renners zullen morgen meer dan 4.000 hoogtemeters moeten overwinnen. “Een nog zwaardere etappe en dus een nieuwe uitdaging. Hopelijk kunnen we zo verder blijven koersen.”