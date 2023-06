‘Onbegrijpelijk dat Roglic in deze vorm niet naar de Tour de France gaat’

Podcast

In deze aflevering van de WielerFlits Podcast gaat het over de Ronde van Zwitserland, het Critérium du Dauphiné en de ZLM Tour. Youri krijgt vandaag gezelschap van Raymond, die bij de Tourstart in Bilbao nog een truc verwacht uit de hoge hoed van Jumbo-Visma.

Onze vaste podcasthost Maxim is momenteel in Spanje aan het genieten van een welverdiende vakantie en dus nemen Youri en Raymond de honneurs waar. Ze bespreken al het wielernieuws van de afgelopen week en blikken vooruit op de grote wedstrijden die de komende tijd op de kalender staan.

De heren laten zich uit over de strijd tussen Jumbo-Visma en UAE Emirates, het aangepaste wedstrijdprogramma van Mathieu van der Poel en Raymond heeft een theorie over een Houdini-achtige truc met Primoz Roglic. En oh ja, gaat Tom Pidcock ons nog verrassen deze Tour? Luister de podcast nu!

