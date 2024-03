vrijdag 1 maart 2024 om 14:49

Primož Roglič kent ploeggenoten voor debuut voor BORA-hanshrohe in Parijs-Nice

Primož Roglič kent zijn ploeggenoten voor Parijs-Nice. De Sloveense klimmer zal in de Koers naar de Zon zijn debuut maken voor BORA-hansgrohe. Onder meer Aleksandr Vlasov en Bob Jungels zullen hem ondersteunen.

Voor Roglič is Parijs-Nice de eerste koers van het seizoen. Vorig jaar begon hij het seizoen in Tirreno-Adriatico. Daar won hij maar liefst drie etappes én het eindklassement. In Parijs-Nice, een koers die hij al een keer won in 2022, zal Roglič het in eerste instantie opnemen tegen Remco Evenepoel.

Naast Vlasov en Jungels zullen ook Danny van Poppel, Nico Denz, Matteo Sobrero en Marco Haller in actie komen voor de Duitse ploeg.