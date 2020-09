Primoz Roglic blikt vooruit: “Ik hoop morgen weer op goede benen” dinsdag 15 september 2020 om 19:34

Primož Roglič kan weer een dag afvinken als leider in de Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma zal morgen weer aan de bak moeten tijdens de koninginnenrit naar de Col de la Loze. “Ik hoop morgen weer op goede benen. Daar gaat het uiteindelijk om.”

Roglič moest in de laatste honderden meters van de etappe naar Villard-de-Lans nog reageren op een aanval van zijn directe concurrent Tadej Pogačar. De geletruidrager bleek sterk genoeg om de aanval te pareren, waardoor hij in het klassement nog altijd een voorsprong van veertig seconden heeft op zijn jongere landgenoot.

“Het was voor ons opnieuw een goede dag. We moesten vandaag wel onze focus behouden, gezien de zeer snelle start. Er komen nu enkele belangrijke etappes aan. De ploeg rijdt echter geweldig en we kijken dan ook uit naar de laatste dagen in deze Tour. Morgen staat de koninginnenrit op het programma”, aldus Roglič.

De Col de la Loze brengt de renners naar een hoogte van 2.304 meter, meteen ook het dak van deze Tour de France. “Vooral de laatste kilometers zijn enorm lastig. We hebben de klim verkend, maar na twee weken koers maakt het niet echt uit waar we rijden. Vlak of bergop, het is allemaal hetzelfde. Het gaat erom dat de benen nog goed zijn. Je moet de benen hebben.”