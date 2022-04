Primoz Roglic blijft leider in Baskenland: “Makkelijkste etappe van de week”

Primož Roglič is ook na de tweede etappe de leider in de Ronde van het Baskenland. Op weg naar Viana reed Ibon Ruiz virtueel aan de leiding van het klassement, maar de Spaanse renner redde het vanuit de vroege vlucht niet tot aan de finish en uiteindelijk denderde een compleet peloton op de finish af. Daarin kwam Jumbo-Visma’s kopman als dertiende over de streep.

“Dit was vermoedelijk de makkelijkste etappe van de week”, reageerde Roglič op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma. “Ik heb genoten van de zon en van het publiek, de mensen zijn hier heel enthousiast. Voor morgen verwacht ik een lastige etappe met korte, steile klimmetjes. We zullen heel gefocust moeten zijn en ik ga mijn best doen om met de besten mee te strijden.”

Morgen koerst het peloton van de Ronde van het Baskenland over 181,7 kilometer van Laudio naar Amurrio. Onderweg krijgen de renners een paar kuitenbijters met stijgingspercentages tot achttien procent voor de wielen geschoven. Ook na de laatste beklimming, op 24 kilometer van de finish, blijft het op en af gaan tot aan de aankomst.