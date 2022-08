Primoz Roglic blij met tweede plaats in tijdrit: “Maar Evenepoel is van een ander niveau”

Primož Roglič mag zich de best of the rest noemen van de individuele tijdrit in de Vuelta a España. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma verloor over bijna 31 kilometer uiteindelijk 48 seconden op een ontketende Remco Evenepoel. Dat was goed voor een tweede plaats. “Ik ben hier blij mee. Ik ben trots op mijn tijdrit en vind dit een mooi resultaat”, zei hij na afloop bij de ploegbus.

“De felicitaties gaan naar Remco, hij is van een ander niveau op dit moment”, erkent ook Roglič, die door zijn tijdrit Enric Mas (op wie hij 1.03 minuut pakte) is gepasseerd in het algemeen klassement. Zijn achterstand op Evenepoel bedraagt nu al 2.41 minuut.

Als drievoudig winnaar van de Vuelta weet hij dat winnen niet makkelijk. “Je gaat ook ooit eens verliezen. Maar als je hier niet bent, kan je hem niet verslaan. Remco vliegt op dit moment.” Toch houdt Roglič de hoop erin. “We gaan zien of ik nog iets kan laten zien, het is nog lang. Ik ben nu vooral blij en trots met mijn prestatie van vandaag”, zegt hij.

‘Er gaan nog kansen komen’

Dat Jumbo-Visma op de sukkel is, met de opgaves van Sepp Kuss en Edoardo Affini en de ziekte van Mike Teunissen, ziet de Sloveen ook. “We bekijken het dag per dag. Op dit moment is het belangrijk om gezond en fit te blijven”, kan hij nog lachen. “We blijven kijken naar alle kansen die nog gaan komen.”

De indruk die Remco Evenepoel op Roglič achterlaat, is indrukwekkend. “Ik was blijer geweest als hij het niet zo goed deed”, zegt hij met een knipoog. “Hij hoeft zich hier niet te bewijzen. Hij heeft al veel grote koersen gewonnen en heeft al laten zien hoe sterk hij. Dat doet hij nu hier ook.”